Пять лучших продуктов утром для крепких сосудов назвал врач

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян объяснил, какая еда помогает контролировать сахар и держать сосуды в тонусе. Отмечается, что все перечисленные продукты особенно важны для мужского здоровья.

Яйца, приготовленные со шпинатом, обеспечат магнием и фолатами, которые полезны для сосудистой функции. При этом белковое блюдо содержит витамин D и холин, полезные для гормонального фона.

"Цельнозерновые продукты поддерживают нормальный сахар и здоровье сосудов. Авокадо дает полезные жиры и калий, поддерживая сосуды и давление. Овсянка содержит L-аргинин, который помогает синтезу оксида азота", - пишет врач в своем ТГ-канале.

Специалист также объяснил, что надо включить в рацион на постоянной основе мужчинам.

К слову, как ранее объяснил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин, если в 1972 году средний уровень тестостерона у мужчины был, условно, 100%, то к 2019-му он стал 46%. Причем падение ускоряется: в 2000-е годы темпы выросли.

"Главные подозреваемые - ожирение и сахарный диабет", - подчеркнул профессор в беседе с aif.ru.

Марк Гадзиян отметил, что богаты цинком, который нужен для нормальной выработки тестостерона, устрицы. Мидии тоже содержат много цинка и белка, поэтому поддерживают мужскую гормональную функцию.

Креветки дают белок и микроэлементы, которые полезны для сосудов и общего обмена. Также в десятке лосось, скумбрия, сардины. Замыкают топ-10 говядина и индейка.

Фисташки, фундук, тыквенные семечки - самые полезные закуски.