Хирурги спасли женщину от ампутации ноги из-за ишемии

В региональный сосудистый центр Домодедовской больницы поступила пожилая женщина с жалобами на сильные боли в ноге, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Проведенная диагностика выявила критическую ишемию нижней конечности, промедление могло грозить пациентке ампутацией», – говорится в сообщении.

Как уточняется, при ишемии нарушается кровоснабжение, то есть артерии сужаются или закупориваются, из-за чего ткани не получают достаточно кислорода и питательных веществ.

«Мы провели высокотехнологичную рентгенохирургическую операцию под контролем ангиографа. Через небольшой прокол в бедренной артерии провели проводник к месту окклюзии – закупорки – сосуда, с помощью проводника открыли закрытый сосуд и выполнили баллонную ангиопластику, чтобы расширить его просвет в зоне поражения. Затем в сосуд установили стент для удержания стенки артерии в расправленном состоянии. В результате кровоток в нижней конечности был восстановлен и нам удалось ее сохранить», – приводятся в сообщении слова эндоваскулярного хирурга Олега Бударина.

Отмечается, что главным преимуществом данных высокотехнологичных операций является то, что они выполняются без общего наркоза, пациент находится в сознании. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.