В ДР Конго число инфицированных Эболой увеличилось до 2 011

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 2 011, увеличившись за сутки на 20. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в своем ежедневном бюллетене.

Число умерших от Эболы составляет 754. Показатель смертности - 23,4%.

В больницах и медицинских изоляторах находятся 376 пациентов. Показатель отслеживания контактов составляет 64,4%.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.