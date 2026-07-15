Диета и лечебная физкультура: чем нутрициологи помогут пациенту

Нутрициологи появятся в российских поликлиниках с 1 сентября 2026 года. Согласно проекту приказа Минздрава, они смогут оценивать состояние пациентов, составлять индивидуальные рационы питания, рекомендовать специализированные продукты и биодобавки. При этом работать нутрициологом сможет только человек с медицинским образованием. А в программу их профессиональной переподготовки включили важный блок — оказание экстренной помощи. Теперь эти специалисты должны уметь делать сердечно-легочную реанимацию и промывать желудок. Подробности узнала «Парламентская газета».

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Лечением не занимается

Документ легализует и стандартизирует подготовку специалистов-нутрициологов в системе дополнительного профессионального образования. По сути, Минздрав разделил понятия «врач-диетолог» и «нутрициолог» и закрепил последнее как официальную медицинскую компетенцию для специалистов со средним и определенным высшим медицинским образованием.

Получить диплом государственного образца по программе нутрициолога смогут только люди со средним и высшим медицинским образованием. Высшее может быть бакалавриат или специалитет, но только по направлению «Сестринское дело». Также допускаются выпускники медицинских колледжей со специальностью «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Лечебное дело» (фельдшеры), «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело».

Документ не касается людей без медицинского образования, даже с дипломом биолога, химика или фитнес-тренера, — они не смогут работать в поликлинике. Это означает, что нутрициолог перестает быть «серым» специалистом с курсами из интернета. Теперь это официальная профессия, закрепленная в номенклатуре Минздрава.

Такой нутрициолог занимается здоровыми людьми и профилактикой. Он может оценивать пищевой статус, составлять рационы, рекомендовать специализированное питание и БАДы. Если он видит патологию, он обязан направить пациента к врачу. Лечением заболеваний он не занимается.

Две программы и шесть модулей

Проектом приказа Минздрав утверждает две типовые программы профессиональной переподготовки по нутрициологии — на 1296 и 576 часов. Одна для специалистов со средним медицинским образованием, а другая — для тех, кто с высшим.

Всего в программе шесть модулей. Так, среди них есть модули по технологии приготовления блюд (как безопасно обрабатывать продукты), по работе со специализированной пищевой продукцией — их научат разбираться и составлять питание для спортсменов, рекомендовать БАДы. Также добавили 42-часовой модуль по оказанию экстренной помощи — сердечно-легочная реанимация, промывание желудка, остановка кровотечения.

Кроме того, в документе указано, что учеба онлайн без отрыва от работы в клинике невозможна. Требуется практика в поликлинике с прикрепленным населением не менее 5 тысяч человек на студента.

Поскольку деятельность нутрициологов напрямую связана со здоровьем людей, то в поликлинике они должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме: от профилактических мероприятий до реанимационных действий, сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Поэтому владение такими навыками для них обязательно и оправданно, подчеркнула она. Консультации в вопросах специализированного питания, БАДов и спортивного питания сегодня крайне актуальны и популярны, напомнила депутат. Люди все чаще обращаются к таким специалистам, а бытующее мнение о вреде спортивного питания — это скорее миф, полагает она.