Обнаружен возможный виновник «взрывной» диареи

Источником вспышки циклоспороза (Cyclospora — паразитарное заболевание, которое сопровождается кишечной инфекцией и «взрывной» диареей) в американском штате Мичиган, вероятно, стал салат латук. Об этом сообщили местные санитарные власти, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

В штате уже зарегистрировали более 2,6 тысячи случаев инфекции. Согласно имеющимся данным, вероятным источником мог стать салат латук или другие листовые овощи. На данный момент производитель или поставщик этой продукции не установлены.

Ранее сообщалось, что основным симптомом заболевания становится частая водянистая диарея, которую в описании инфекции называют особенно сильной и внезапной. Также у пациентов могут появиться боли и спазмы в животе, вздутие, потеря аппетита, тошнота и слабость. Без лечения диарея может длиться несколько недель. Для профилактики медики советуют тщательно мыть фрукты, овощи перед употреблением и соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи.