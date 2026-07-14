В Москве заработал новый ИИ-сервис для лучевой диагностики

В Москве заработал 70-й сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для лучевой диагностики. Новые цифровые алгоритмы автоматически выполняют коксометрию на рентгеновских снимках: они проводят специальные углы и определяют наличие нарушения анатомического строения суставов. Внедрение этого инструмента повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей, что позволит предотвратить серьезные заболевания в будущем. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Столичная система здравоохранения использует технологии искусственного интеллекта в лучевой диагностике уже шесть лет. Недавно мы внедрили новый ИИ-сервис — уже 70-й по счету, он предназначен для выявления заболеваний суставов у детей. Когда врач анализирует снимок тазобедренного сустава у ребенка, ему важно точно построить специальные углы и оценить, правильно ли соотносятся кости. По этим данным специалист видит, есть ли нарушения в развитии сустава, и учитывает их при подготовке заключения. Новый цифровой помощник берет на себя технически сложный этап — автоматическое построение углов на рентгенограмме, а специалист анализирует результат вместе с другими данными обследования. Это повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей и поможет предотвратить развитие серьезных патологий в будущем. Также внедрение нейросети значительно экономит время. Правильное построение углов — довольно сложный процесс, на который врач мог затратить несколько часов. Теперь благодаря новому ИИ-сервису это занимает всего нескольких минут», — рассказала Анастасия Ракова.

В столице развивают ИИ-сервисы для лучевой диагностики сразу по нескольким направлениям. Помимо коксометрии, умные алгоритмы используются для комплексного анализа снимков компьютерной томографии органов брюшной полости, оценки рентгенографических признаков артроза коленного сустава и магнитно-резонансной морфометрии головного мозга.

При обработке снимков врачи могут сопоставлять результаты работы нескольких алгоритмов. Это позволяет эффективнее выявлять малозаметные изменения на изображениях. Сейчас столичным рентгенологам доступно 70 инструментов на основе нейросетей.

Сегодня Москва применяет ИИ-технологии в лучевой диагностике уже по 45 клиническим направлениям. Алгоритмы помогают анализировать медицинские изображения, сортировать исследования и ускоряют подготовку заключений. При этом цифровые сервисы остаются только помощниками врачей, которые принимают окончательное решение, сопоставляя результаты обследований с жалобами пациента, анамнезом и сопутствующими заболеваниями.

Москва развивает проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в лучевую диагностику на базе Центра диагностики и телемедицины городского Департамента здравоохранения совместно со столичным Департаментом информационных технологий. Также город делится своими наработками с другими регионами с помощью платформы «МосМедИИ», созданной по поручению Президента России в 2024 году. К ней подключились уже 75 регионов.

Центр диагностики и телемедицины — ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения города Москвы. Он занимается развитием лучевой и инструментальной диагностики, цифровой трансформацией здравоохранения, внедрением технологий искусственного интеллекта в практическую медицину, а также научной и образовательной деятельностью.