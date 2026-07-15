Почему подростки подсели на ветеринарные препараты

В России существенно выросла реализация лекарства для животных с габапентином. Спрос на препарат с начала года вырос в шесть раз в онлайн-продаже и в три раза — в магазинах, а подскочил он после того, как Минздрав ужесточил контроль за аптечным лекарством с тем же действующим веществом. Теперь россияне покупают препарат для животных, который сейчас находится в свободной продаже, а «подростки сметают лекарство в погоне за «трипом» и галлюцинациями», сообщает Telegram-канал Baza. Что такое габапентин, можно ли понять по поведению человека, что он его употребляет, и какими могут быть последствия приема, «Вечерней Москве» рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

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Что такое габапентин

Он объяснил, что габапентин — это вещество, которое в основном позиционируется как обезболивающее. Часто его назначают для лечения нейропатических болей. Однако это вещество вызывает зависимость, а также взаимодействует с опиоидными рецепторами — при определенных дозах оно может давать эффект эйфории и расслабления.

— В связи с этим сделали номерные рецепты строгого учета. Но габапентин применяется и в ветеринарии, и какой-то запас препаратов остался на маркетплейсах. Пытливые подростки рванули туда, — добавил эксперт.

Симптомы

Основной симптом, который указывает на прием габапентина, — заторможенность. Подросток может отказываться от еды, у него нет повышенного аппетита, он заторможен, может наблюдаться замедленная речь.

— Ребенок может постоянно сидеть в комнате или стараться прошмыгнуть в нее мимо родителей как можно быстрее (насколько это возможно сделать с учетом заторможенности), — сообщил нарколог.

Так как содержащие габапентин препараты стоят дорого, постоянные просьбы денег на неизвестные цели тоже могут насторожить родителей. Вещество вызывает зависимость, а значит, деньги подросток будет просить регулярно.

— Габапентин не присутствует в обычных тестах на наркотики. Но если есть какие-то сомнения, можно сдать лабораторный развернутый анализ мочи на лекарства, и если подросток принимал его, то анализ это покажет. Габапентин достаточно долго держится в организме, — отметил собеседник «ВМ».

Передозировка

Симптомы передозировки габапентина, по словам Шурова, стандартные — угнетение сознания и даже его потеря, сонливость. При прекращении приема могут быть судороги вплоть до эпилептических припадков и перевозбуждение.

— Самые тяжелые последствия приема габапентина зависят от стадии употребления и количества употребляемого вещества. Мозг подростка развивается, ему надо расти и учиться, а человек становится токсикоманом и травит себя. Естественно, мы увидим нарушения в учебе. Если человек занимался спортом, ходил в секцию — из-за приема он теряет интерес к этим занятиям, — указал нарколог.

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