Россиянка довела себя до тяжелого гепатита из-за желания похудеть

В Воронежскую областную клиническую больницу №1 поступила 42-летняя пациентка с тяжелым токсическим поражением печени. На момент госпитализации у нее были спутанность сознания, многократная рвота и сильные боли в правом подреберье.

© РИА Новости

Как выяснили врачи, за месяц до этого женщина начала принимать БАДы для похудения и «очищения печени», после чего самостоятельно увеличила дозировку — рассчитывала на более быстрый результат. Обследование подтвердило опасный диагноз: молниеносный токсический гепатит и печеночная недостаточность третьей степени. У пациентки также выявили кожную геморрагическую сыпь.

Медики провели интенсивную терапию, включавшую несколько сеансов очищения крови. Это позволило остановить разрушение печени и избежать экстренной трансплантации. Спустя месяц женщину выписали с показателями, близкими к норме. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Врачи предупреждают о рисках бесконтрольного приема биодобавок.