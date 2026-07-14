В РФ захотели запретить продажу косметологических инъекций вне клиник

ЛДПР предлагает запретить оборот препаратов для инъекционной косметологии, включая ботулотоксины, вне лицензированных медицинских организаций. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар по итогам открытого диалога "Поддержка женщин в России", организованного партией в Госдуме.

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«Необходимо запретить оборот рецептурных медицинских изделий для инъекционной косметологии вне лицензированных медицинских организаций», — сказала Кавшар.

По ее словам, также необходимо обязать онлайн-площадки блокировать объявления о продаже таких препаратов по итогам проверки через реестры Росздравнадзора.

Кавшар отметила, что на рынке развивается серый сектор косметологических услуг, где зачастую работают люди без необходимой квалификации, а препараты могут распространяться через неофициальные каналы. По ее мнению, контроль за оборотом препаратов для инъекционной косметологии позволит снизить риски для здоровья женщин и повысить безопасность косметологических процедур.