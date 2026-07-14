ЛДПР предложила расширить программу обязательного медицинского страхования, включив в нее комплексную реабилитацию женщин после родов, в том числе консультации врачей, лечебную физкультуру, физиотерапию и психологическое сопровождение. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар по итогам открытого диалога "Поддержка женщин в России", организованного партией в Госдуме.

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«В целях обеспечения комплексной медицинской помощи женщинам в послеродовой период, профилактики осложнений и снижения рисков послеродовой депрессии полагаем необходимым расширение перечня услуг по ОМС путем включения реабилитационных процедур и психологического сопровождения», — сказала Кавшар.

По ее словам, в такой комплекс должны войти консультации гинеколога, невролога, терапевта, эндокринолога, диетолога и офтальмолога, а также лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, массаж, гидрокинезиотерапия и обеспечение витаминными и минеральными комплексами.

Кавшар отметила, что государственная политика в сфере демографии должна учитывать не только необходимость рождения детей, но и здоровье женщин, их возможность восстановиться после родов и получить необходимую медицинскую помощь.