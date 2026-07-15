Врачи оказали помощь двум мужчинам, пострадавшим от борщевика

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского помогли двум мужчинам, которые получили ожоги из-за борщевика. Об этом в среду, 15 июля, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

— Пациентов не спас даже защитный костюм. 35-летний мужчина косил опасное растение в полном обмундировании, однако при переодевании сок все же попал на руку, шею и лицо. Результат: обширные ожоги и неделя лечения в Склифе. Ему проводили перевязки и детоксикацию, — добавили в Telegram-канале.

Второй 51-летний пострадавший обратился за помощью спустя несколько дней после уборки растения. Несмотря на это, ожоги на его теле сохранились, в некоторых местах появились и новые. После лечения состояние мужчины стабилизировалось.

До этого от борщевика Сосновского в Подмосковье пострадала девочка, ее госпитализировали из-за полученных ожогов. «Вечерняя Москва» рассказала, что делать при ожогах от растения.