Врачи успешно прооперировали ребенка с разрывом аорты и пищевода

Врачи детской Филатовской больницы впервые в России успешно прооперировали ребёнка с разрывом аорты и пищевода. Девочка поступила в критическом состоянии. Обычно детей с такими осложнениями спасти не удаётся. Но медикам всё же удалось разработать правильную тактику.

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Полина нежно обнимает маму. Двухлетняя девочка, конечно, и не помнит, как проглотила батарейку. Родители об этом не знали. Когда Полине стало плохо, обратились к медикам. Поначалу диагноз был кишечная инфекция. Его подтверждал один врач за другим. А потом случилось страшное.

Полине с каждым часом становилось все хуже.

«В ночь началось новое кровотечение. Мне позвонили, я поехала. Сказали — будут оформлять в Филатовскую больницу, к Александру Юрьевичу Разумовскому. Потому что он готов взять ребенка, чтобы помочь», — рассказала Дарья, мама Полины.

Александр Разумовский - главный детский хирург Москвы — сразу понял: ситуация критическая.

«Ситуации подобного рода обычно, к сожалению, во всем мире заканчиваются смертью. Эта смерть вызвана сильнейшим кровотечением из аорты», — отметил Александр Разумовский.

Дело в том, что батарейка может дать электрический разряд, который моментально прожигает пищевод. А рядом с ним — аорта. Так что врачам детской Филатовской больницы пришлось действовать максимально быстро.

«В это время она уже была на искусственной вентиляции. У ребенка стоял зонд в желудке. И ребенок готовился к оперативному вмешательству. Смысл подготовки, в основном, был для того, чтобы максимально обезопасить себя в случае массивного кровотечения», — сообщила Надежда Куликова, врач, торакальный хирург ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова.

Хирурги действовали слаженно, разработав простой и очень действенный план по спасению ребенка.

«Предварительно наши специалисты — эндохирурги — они ввели в пищевод баллон, который как бы прижал это место кровотечения. Мы все рассчитали, как оказалось, очень правильно. Пережали аорту. Установили объем вот этого поражения и закрыли дефекты. И в аорте, и в пищеводе», — пояснил Александр Разумовский.

Случай действительно уникальный. Ребенок сейчас чувствует себя прекрасно. Но сами хирурги о своем достижении говорят очень скромно.

«Это не были новые решения. Просто тот опыт, который мы имеем, работая с такой сложной патологией — плановой, экстренной, позволило нам очень малой кровью обойти ту ситуацию, с которой мы столкнулись», — рассказала Надежда Куликова.

Мама Полины счастлива. Её ребенок выздоровел, аппетит отменный. Но она опять плачет — уже расчувствовавшись от благодарности.

«Я хочу сказать — я очень благодарна всем врачам, участвовавшим в этой операции. И очень сильно благодарна. Спасибо», — отметила она.

Ну а маленькая Полина мечтает быстрее вернуться домой. Теперь там не будет ни одной батарейки.