Медики спасают пациента с тропической малярией

Врачи в Домодедовской больницей оказывают медпомощь пациенту, который во время путешествия в Танзанию заразился тропической малярией. Ежедневно они борются за жизнь мужчины, лечение проводится с применением редких препаратов, которые доставляют прямо из африканских стран. Об этом сообщается в Telegram-канале медорганизации.

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«Это самая тяжелая форма заболевания, сопровождающаяся высокой температурой до 40 градусов, сильнейшими ознобами и головными болями. Несмотря на сложность терапии, динамика положительная — врачи надеются на благоприятный исход», — отметила заведующая инфекционным отделением Ирина Шилкина.

Врач напомнила, что при поездках в страны, где велик риск заражения малярии, необходимо соблюдать меры профилактики.