Озвучена частота выявления рака на первых стадиях в Подмосковье

На территории Московской области продолжается проведение системной работы по раннему выявлению онкологических заболеваний. Совершенствование диагностики и повышение доступности обследований позволило повысить число пациентов, у которых рак выявляется на начальных стадиях. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

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«За 6 месяцев этого года доля случаев, выявленных на 0 и I стадиях, составила 51,5%. Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе расширению перечня онкоскринингов, развитию онкологической службы, онконастороженности, повышению доступности исследований и заботе жителей о своем здоровье», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава Максим Забелин.

В регионе работают Центры амбулаторной онкологической помощи, где регулярно проводятся дни открытых дверей. Также в Подмосковье можно пройти диспансеризацию — запись на нее доступна через портал «Здоровье».