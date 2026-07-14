Названы ягоды, которые снижают риск тромбоза и улучшают настроение

Кумарины, медь и железо в малине улучшают кроветворение и снижают риск образования тромбов, а растительный аналог гормона радости серотонина в крыжовнике помогает поднять настроение. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского Политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская.

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По словам специалиста, особенно полезной считается малина. Ягода богата салициловой кислотой, благодаря чему помогает снижать температуру при простуде.

«Кроме того, малина содержит эллаговую кислоту — мощный антиоксидант, который, по данным исследований, способен подавлять рост раковых клеток и замедлять процессы старения, а также кумаринами — веществами, снижающими риск тромбозов», — отметила эксперт.

Малина также содержит железо и медь, необходимые для кроветворения, а калий и магний поддерживают работу сердца и помогают укреплять стенки сосудов. Однако употреблять ее следует с осторожностью людям с подагрой, заболеваниями почек, язвой желудка и гастритом в стадии обострения, а также при нарушениях свертываемости крови. Здоровому взрослому человеку рекомендуется съедать не более 300 граммов ягод в день.

Еще одной полезной ягодой ученая назвала крыжовник. Он богат янтарной кислотой, которая улучшает клеточный обмен веществ, помогает печени выводить токсины и ускоряет восстановление после физических нагрузок. Высокое содержание пектина способствует выведению солей тяжелых металлов и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Также в ягоде есть растительный аналог гормона радости серотонина.