Представитель ВОЗ сделал пугающее заявление о масштабах вспышки Эболы

Истинные масштабы вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго могут в два-четыре раза превышать официальные данные. Об этом предупредил директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Чикве Ихеакуазу, передает Reuters.

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По словам представителя ВОЗ, четыре из каждых пяти новых случаев заражения в эпицентре вспышки не имеют известной связи с уже выявленными пациентами, что указывает на интенсивную передачу вируса в сообществах.

«80% новых подтвержденных пациентов в Буниа не входят в известные контактные списки», — заявил Ихеакуазу.

Буниа — столица конголезской провинции Итури, на которую сейчас приходится около 90% всех зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой Эбола. Численность населения города составляет порядка 1 млн человек. Примерно каждый второй местный житель, сдающий тест на вирус, оказывается инфицированным.

По словам Ихеакуазу, реальные масштабы распространения болезни остаются за пределами мониторинга ВОЗ еще и из-за того, что в большинстве случаев ставший причиной нынешней вспышки штамм Bundibugyo вызывает более легкие симптомы, чем другие. В результате многие заболевшие остаются дома под присмотром родственников, а к медикам обращаются лишь при ухудшении состояния.