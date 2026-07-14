Появившаяся шишка на глазу мужчины оказалась червем

Появившаяся шишка на глазу мужчины в США оказалась червем, пишет Daily Mail.

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После укуса насекомого на веке пациента образовался болезненный отек, который через несколько дней превратился в плотный узелок. Врачи заподозрили у мужчины доброкачественное воспаление сальной железы. Однако спустя пять месяцев опухоль не исчезла, и хирурги взяли ее образец для биопсии. В лаборатории выяснилось: причина такого состояния — круглый червь D. repens, который обычно встречается в Европе, Азии и Африке.

Как рассказали специалисты, паразит передается через комаров, а его естественные хозяева — собаки и еноты. Люди — случайные тупиковые хозяева, и инфекция обычно не представляет серьезной угрозы, если вовремя удалить червя. Пациент не выезжал за границу, поэтому ученые предполагают, что заражение могло произойти от местного животного, а распространению паразита могли способствовать увеличивающиеся популяции комаров Aedes в Южной Калифорнии.