От грибка до ВПЧ: почему нельзя надевать новую одежду без предварительной стирки

Примерка одежды в магазине может навредить здоровью человека. Микробиолог из Чикаго Николас Айхер провел эксперимент с помощью ватной палочки, которой взял образец с кружевного белья в магазине. Он поместил его в чашку Петри с питательной средой и оставил в инкубаторе для наблюдения. На поверхности выросла колония стафилококка. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие еще опасности поджидают человека при примерке одежды в магазинах.

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Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что при примерке одежды, в особенности нижнего белья, существует риск столкнуться с различными инфекционными заболеваниями. Среди них:

Грибок

«Высока вероятность заразиться им при примерке обуви. Если до этого туфли или кроссовки надевал человек с грибковой инфекцией, с большей вероятностью следующий посетитель станет обладателем микоза. Поскольку грибок любит влажную среду и может оставаться активным на ткани до нескольких недель, инфекция может передаться большому количеству людей. Если при этом у кого-то из людей будут царапины или ссадины на стопе, заражения не избежать», — предупредила Мескина.

Стафилококк

Чаще всего им заражаются контактным путем: через руки или через предметы, на которых остались частицы бактерии, рассказала инфекционист.

«Стафилококк обладает высокой жизнеспособностью и, попадая на ткань одежды или белья, долгое время не погибает, создавая риски при примерке. Но все же чаще эта инфекция передается через прямое прикосновение, поэтому сложно будет понять, благодаря чему произошло заражение», — сообщила Мескина.

Стрептококк

Если у человека выявлен стрептококковый дерматит (высыпания, которые выглядят как плоские пузырьки, заполненные прозрачной или мутно-желтоватой жидкостью), то при примерке любой одежды частицы инфекции могут остаться на ткани. Следующий человек, который наденет эту вещь, может заразиться, предупредила специалист.

ВПЧ (вирус папилломы человека)

«Риск заразиться ВПЧ через одежду очень небольшой. При этом человек вряд ли догадается, что это произошло при примерке, поскольку эта инфекция развивается очень медленно и видимые проявления (бородавки или узелковые образования на коже) могут возникнуть спустя год после инфицирования», — рассказала Мескина.

Контагиозный моллюск

Риск заразиться этой инфекцией очень низкий, успокоила врач.

«Это может произойти только при очень тесном контакте одежды с кожей, на которой при этом есть открытые раны и повреждения», — пояснила она.

В феврале этого года девушка из Москвы утверждала, что заразилась микозом после примерки шапки с маркетплейса. Ее начали беспокоить зуд и выпадение волос, а на голове появилось красное пятно. После обращения в больницу у нее выявили грибковую инфекцию. Насколько опасно примерять головные уборы, рассказывает «Вечерняя Москва».