В России актуализируют меры по профилактике ВИЧ, гепатита и туберкулеза

Власти РФ актуализируют меры профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

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Речь идет об актуализации комплекса межведомственных мероприятий по профилактике, диагностике и лечению указанных инфекционных заболеваний. Работа будет вестись в том числе по совершенствованию мер профилактики распространения инфекций, связанных с оказанием медпомощи. Отдельной задачей станет совершенствование статистического учета.

Актуализацией комплекса мер займутся Минздрав, Минобрнауки, ФМБА и Роспотребнадзор. По результатам проделанной работы в правительство будет представлен доклад.