Медики извлекли клеща из глаза пятилетней девочки

Омские офтальмологи извлекли впившегося клеща из глаза ребенка.

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За помощью в Клиническую офтальмологическую больницу имени Выходцева обратились родители ребенка. Они рассказали, что отдыхали на даче, после чего у дочки появилось болезненное уплотнение между ресницами. Во время медицинского осмотра в глазу ребенка обнаружили клеща. По словам врачей, разглядеть его удалось только с помощью щелевой лампы.

Членистоногого успешно удалили и направили на экспертизу.

Это уже не первый случай, когда офтальмологи извлекают клещей, впившихся в глаза омичей. К примеру, в мае этого года паразита экстрадировали прямо из века 57-летней дачницы.

«В этом году клещи в нашем кабинете — частые гости, — подтверждает заведующий кабинетом неотложной помощи Олег Шемчук. — Миф о том, что клеща всегда видно или чувствуешь, как он ползет, опасен. Чаще всего обнаружить его может только специалист».

Медики предупреждают, что клеща нельзя вытаскивать из глаза самостоятельно. Это может привести к разрыву членистоногого и инфицированию. При любых подозрительных изменениях стоит незамедлительно обратиться за помощью к специалистам.