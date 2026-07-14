Врачи спасли пациента с токсоплазмозом, который был похож на инсульт

Врачи Нижневартовской ОКБ спасли 41-летнего пациента с редким заболеванием. Причем оно маскировалось под другой недуг, что затрудняло диагностику.

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Мужчина поступил в больницу экстренно, с признаками инсульта. Но углубленная диагностика показала: причиной тяжелого состояния стало не острое нарушение кровообращения, а токсоплазмоз головного мозга.

Подхватить паразита человек может в быту - убирая кошачий лоток или попробовав непрожаренную дичь.

«Это редкое заболевание, которое сложно распознать из-за схожей симптоматики, — отметили в департаменте здравоохранения Югры. — Пациент находился в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря командной работе анестезиологов-реаниматологов, неврологов и инфекционистов уже в первые сутки удалось поставить точный диагноз и начать лечение».

Сегодня мужчина пришел в сознание, речь и бытовые навыки восстанавливаются. Впереди — курс медицинской реабилитации, но его жизни уже ничто не угрожает.