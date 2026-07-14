В Солнечногорской больнице заработал современный аппарат для очистки крови

В Солнечногорской больнице начал функционировать аппарат экстракорпоральной деинтоксикации «Мультифильтрат Про» фирмы «Fresenius». Оборудование предназначено для заместительной почечной терапии и спасения пациентов с острой почечной недостаточностью, сепсисом и полиорганной дисфункцией – его установили в отделении анестезиологии и реанимации. Об этом сообщает официальный портал правительства Московской области.

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«Аппарат применяется при остром и хроническом повреждении почек, тяжелых интоксикациях, сепсисе и полиорганной недостаточности — его функционал огромен. Он работает по принципу замкнутого контура: кровь забирается через венозный катетер, проходит через роликовые насосы и специальные фильтры, очищается от токсинов и возвращается пациенту», — отметил завотделением анестезиологии и реанимации Александр Ерохин.

Аппарат помогает проводить непрерывную гемодиафильтрацию, а также мягко стабилизирует водно-электролитный баланс даже у пациентов в тяжелом состоянии. Новое устройство упрощает мониторинг и снижает риски осложнений во время длительных процедур.