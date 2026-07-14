Какие психические заболевания могут проявиться после 50 лет

Принято считать, что большинство психических расстройств проявляются в юности или среднем возрасте. Однако после 50 лет организм претерпевает колоссальные изменения, и мозг — не исключение. Гормональная перестройка, накопленные сосудистые проблемы и стресс могут стать катализатором для развития психических заболеваний, о которых человек раньше и не подозревал. Часто первые симптомы списываются на «обычное старение», усталость или дурной характер, что приводит к потере драгоценного времени. Какие болезни могут проявиться в зрелом возрасте и как их распознать, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова.

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По его словам, с точки зрения психиатрии после 50 лет у людей часто возникают психогенные расстройства.

«В их основе лежит реакция на внешний стресс, которая усугубляется возрастной гормональной перестройкой. Как правило, это проявляется в виде тревожных расстройств», — сказал он.

Эксперт отметил, что выделяют несколько основных вариантов таких состояний:

тревожные расстройства — постоянное чувство тревоги и беспокойства;

депрессивные расстройства — периоды стойкого снижения настроения;

смешанные состояния — тревожно-депрессивное расстройство.

«Частым спутником этих нарушений становится инсомния — расстройство сна. Человек может жаловаться на трудности с засыпанием, частые ночные или слишком ранние утренние пробуждения, что приводит к дневной усталости и снижению работоспособности. Диагностикой и лечением таких состояний должен заниматься не только психиатр, но также невролог и терапевт», — говорит Вилков.

Кроме того, как рассказал специалист, с возрастом (после 50, особенно после 65 лет) значительно возрастает риск развития деменции — нарушения когнитивных функций, таких как память, внимание и мышление.

«В отличие от психогенных расстройств, причины деменции в основном эндогенные, то есть внутренние. Они связаны с процессами в головном мозге: нарушением обмена веществ, работой нейромедиаторов. Точные причины заболевания до конца не изучены», — сообщил собеседник «ВМ».

По его мнению, в эффективной профилактике деменции ключевую роль играет оптимизация образа жизни. Чтобы мозг оставался в тонусе, ему необходима постоянная интеллектуальная нагрузка. Снизить риск помогают три главных компонента:

регулярная физическая активность;

сбалансированное правильное питание;

активная социальная жизнь — общение с людьми и поддержка семейных связей.

«Важно отметить, что наследственный фактор также играет значительную роль в развитии деменции. Однако даже при генетической предрасположенности соблюдение этих рекомендаций позволяет минимизировать влияние генов, отодвинуть возможное начало заболевания или даже полностью его предотвратить», — заключил Вилков.

Исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета выяснили, что крики, смех и резкие движения во сне могут быть ранним признаком надвигающихся проблем с когнитивными функциями. О каких проблемах со здоровьем сигнализируют такие проявления, «ВМ» узнала у эксперта.