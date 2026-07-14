Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения Retatrutide

Роспотребнадзор принял меры в связи с незаконной реализацией на маркетплейсах средства для похудения, позиционируемого как косметическое, инициировав процедуру признания деклараций о соответствии на этот товар недействительными. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide (Ретатрутид), которая позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением "для похудения" и "жиросжигатель", однако не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция. Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные препараты, особенно предназначенные для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации в качестве лекарственных средств, а их нахождение в обороте создает угрозу для здоровья потребителей. В целях предотвращения распространения небезопасного товара ведомство направило официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия участниками рынка срочных мер по изъятию продукции из обращения.