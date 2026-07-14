Врачи скорой помощи назвали пять опасных видов боли

Угрожающие жизни состояния не всегда вызывают сильную боль, заявили профессор экстренной медицины Майкл Туртурро и врач скорой помощи Марк Конрой. О том, какие виды боли появляются при опасных заболеваниях, они рассказали изданию HuffPost.

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По словам специалистов, тревожным признаком считается внезапная сильная боль, которая не проходит, а также боль в груди, особенно если она возникла впервые или происходит на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если боль достаточно сильная, чтобы вас беспокоить, особенно если вы никогда раньше не испытывали ничего подобного, стоит как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — отметил Туртурро.

Другим опасным признаком Конрой назвал боль в икре, которая сопровождается покраснением или отеком. По словам специалиста, это может указывать на тромбоз глубоких вен. Также врач призвал не терпеть резкую разрывающую боль в верхней части спины, так как она может объясняться повреждением аорты.

Кроме того, врачи рекомендовали не игнорировать боль в животе. Конрой подчеркнул, что этот симптом может появляться при огромном количестве заболеваний, в том числе при почечной инфекции, мочекаменной болезни или аппендиците, которые могут потребовать срочного медицинского вмешательства.

Ранее врач-дерматолог Полина Ражева рассказала, что повышенная потливость может указывать на опасные заболевания. Она уточнила, что симптом бывает при нарушениях эндокринной системы, онкологических заболеваниях и инфекционных заболеваниях, включая туберкулез.