Реабилитолог объяснил, почему немеют ноги и когда это опасно

Онемение ног, чувство мурашек и покалывание — с этим сталкивались многие. Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова в беседе с aif.ru объяснила, когда такие ощущения безопасны, а когда требуют срочного обращения к врачу.

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Если онемение возникает без видимой причины — не из-за неудобной позы, переохлаждения или тесной обуви — это повод для обследования у невролога или флеболога. Особенно опасно внезапное онемение в сочетании с сильной болью или потерей речи: такие симптомы могут указывать на инсульт, и в этом случае нужно немедленно вызывать скорую помощь.

В основе онемении, поясняет врач, лежит расстройство кровообращения и нервной регуляции. Среди возможных причин — патологии позвоночника (грыжи, стеноз, травмы), повреждения нервов при диабете, герпесе или рассеянном склерозе. Менее тревожные, но также требующие внимания факторы — атеросклероз, венозная недостаточность, анемия, дефицит витаминов группы В.

Особое внимание Коновалова уделяет биомеханическим причинам. Слабость связок и мышц-стабилизаторов приводит к нестабильности тазового кольца, что нарушает кровообращение в нижних конечностях. Для стабилизации врач рекомендует усилить питания связок (коллаген, физиотерапия), использовать крестцово-подвздошный пояс и тейпы, а также грамотно подобранные упражнения. Важно избегать ошибок в ЛФК, когда перегружаются одни мышцы, а нужные остаются выключенными.