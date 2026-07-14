Вакцину против нового штамма Эболы начали испытывать на людях

Начались первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эболы. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает Bloomberg.

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В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцах для оценки его безопасности. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины, для первой фазы предоставлено четыре тысячи доз, говорится в сообщении.

24 июня первый случай лихорадки Эбола на территории Франции зафиксировали у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго (ДРК).

Японские исследователи ранее заявили, что носители вируса Эбола из Африки могут в течение месяца оказаться в крупнейших транзитных аэропортах Европы и Азии.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже ввела чрезвычайную ситуацию (ЧС) международного значения в ДРК и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии, говорить о пандемии пока рано.