Львова-Белова предложила проанализировать эффективность мер против зацепинга

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила МВД и Минтрансу проанализировать, насколько эффективны меры, принимаемые для профилактики зацепинга. Такая инициатива содержится в докладе о работе в 2025 году, с ним ознакомился ТАСС.

"МВД России совместно с Минтрансом России - проанализировать эффективность мер, принимаемых в целях профилактики зацепинга, для выработки дополнительных решений в данном направлении", - значится в числе рекомендаций по улучшению правового положения детей в РФ.