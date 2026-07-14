Как изменится кардиологическая помощь в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко представил концепцию развития кардиологической службы в России до 2030 года. В разработке документа участвовали ведущие кардиологи страны. Главная цель - сместить фокус с лечения последствий инфарктов и инсультов на их предотвращение. Этому помогут ранняя диагностика и цифровые технологии.

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Согласно концепции, представленной главой Минздрава Михаилом Мурашко и ведущими специалистами страны, до 2030 года систему ожидает кардинальная трансформация. До сих пор кардиологическая помощь развивалась, наращивая объемы высокотехнологичной помощи, в том числе экстренных операций на сердце и сосудах. Теперь вместо "реактивной" модели, реагирующей на уже случившиеся сосудистые катастрофы, приходит модель непрерывного управления рисками.

От лечения - к профилактике

Ключевая новация - персонализированный подход. Врачей ориентируют на выявление болезней на самых ранних стадиях и управление предрисками - такая идеология направлена на то, чтобы , по словам Мурашко, "сдвинуть время манифестации хронических заболеваний вправо" (то есть к более старшему возрасту). Для этого с 2026 года в программу государственных гарантий включено определение уровня липопротеина (а) - генетического маркера, указывающего на высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, у пациентов в возрасте 18-40 лет. Это позволит начать профилактику задолго до появления первых симптомов. Этот тест, подчеркнул министр, хотя бы раз в жизни должен пройти каждый россиянин.

"Программа госгарантий включает возможность тестирования на наследственные формы дислипидемии и атеросклероза. Это означает, что мы можем спасти жизни людей трудоспособного возраста, прежде всего мужчин, которые подвержены сосудистым катастрофам в раннем возрасте", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Поликлиническое звено будет отвечать за профилактику

В новой модели поликлиники станут центрами управления здоровьем. Они будут не только вести прием больных, но и контролировать факторы риска у внешне здоровых, корректировать терапию и координировать маршрутизацию пациентов в специализированные центры. Особая роль отводится цифровым технологиям: электронные медкарты, системы поддержки врачебных решений и искусственный интеллект помогут врачам отслеживать динамику состояния каждого пациента в режиме реального времени. Также все более значимое место в системе "раннего реагирования" отводится дистанционному мониторингу - пациенты-хроники практически круглосуточно будут находиться под контролем.

За последние годы помощь при заболеваниях сердца и сосудов изменилась кардинально: переоснащено более 650 сосудистых центров, была выстроена система экстренной помощи при острых состояниях, включая хирургию и другие высокотехнологичные методы. В результате на 25% снижена летальность при инфарктах, а доля пациентов, обеспеченных необходимыми лекарствами, достигла 91% - такие данные приводят в министерстве.

Теперь направление развития меняется: к 2030 году планируется снизить смертность от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, и достичь этого в минздраве надеются за счет укрепления амбулаторного звена и внедрения современных технологий, делая все уровни медицинской помощи - начиная с профилактики и превенции и заканчивая высокотехнологичным персонализированным лечением - более доступными и эффективными для каждого пациента.