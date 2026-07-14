Пациенты с тяжелыми формами гипертонии могут остаться без лечения

Пациенты с резистентной артериальной гипертензией и сочетанием гипертонии и хронической болезни почек часто вынужденно лишаются эффективного лечения — стандартные гипотензивные схемы лечения у них не срабатывают, а инновационные лекарства многим недоступны, так как пока не включены в программу амбулаторного лекарственного обеспечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом "Российской газете" рассказали во Всероссийском союзе пациентов.

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Резистентная артериальная гипертензия — наиболее тяжелая форма заболевания. Особенность этой патологии в том, что давление не удается снизить до целевых значений даже с помощью современной трехкомпонентной терапии. Эту проблему подняли в ВСП вместе с кардиологами. Специалисты настаивают: нужно расширить программу льготного лекарственного обеспечения для таких пациентов, в том числе с хронической болезнью почек, чтобы снизить риски серьезных осложнений вплоть до сосудистых катастроф.

Для обоснования своей позиции Всероссийский союз пациентов представил результаты исследования "Барьеры эффективного контроля состояния здоровья при резистентной артериальной гипертензии — опыт пациентов", в котором приняли участие 800 респондентов из 72 регионов России. Полученные данные показали, что люди с резистентной гипертонией значительно чаще сталкиваются с развитием тяжелых хронических сопутствующих заболеваний, инвалидностью, частыми госпитализациями и высокой финансовой нагрузкой, связанной с лечением.

Артериальная гипертензия является социально значимым и одним из наиболее распространенных хронических заболеваний, а также ключевым фактором преждевременной сердечно-сосудистой смертности. Первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени Чазова, член-корреспондент РАН Филипп Палеев напомнил, что сегодня на диспансерном наблюдении находятся около 20 миллионов россиян с повышенным артериальным давлением, тогда как реальная распространенность заболевания оценивается намного шире и может достигать 40 миллионов человек.

«Воздействие на повышенный уровень артериального давления и правильный контроль за уровнем давления — это очень большой ресурс по снижению смертности и заболеваемости. Если пациент знает, что у него высокий уровень давления, и контролирует его, он фактически примерно на 20% снижает риск инфаркта или инсульта и существенно снижает риск смерти», — подчеркнул профессор Палеев.

При этом именно пациенты с резистентной формой остаются одной из самых сложных категорий для системы здравоохранения.

«Мы четко понимаем, что к резистентной артериальной гипертонии относятся пациенты, которые получают трехкомпонентную терапию, но при этом не достигают целевых уровней давления. Опасность заболевания, которое не удается взять под контроль, заключается не только в высоких цифрах артериального давления — хроническая нагрузка приводит к повреждению органов-мишеней, а именно сердца, сосудов и почек», — подчеркнул Филипп Палеев.

Высокий риск осложнений у этой группы подтвердили результаты исследования ВСП. Среди пациентов с резистентной гипертонией избыточный вес имеют 68,4% участников опроса, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания — 34,2%, сердечную недостаточность и другие заболевания системы кровообращения — 41,8%, хроническую болезнь почек — 15,2% респондентов. Тяжесть заболевания серьезно отражается и на качестве жизни: при резистентной форме гипертензии инвалидность имеет почти каждый третий (31,7%). Но когда заболевание взято под контроль — в оформлении инвалидности в связи с сопутствующими состояниями нуждается только один из 10 (8,8%). В ВСП также подчеркивают, что медицинская помощь, в том числе экстренная, больным с тяжелыми формами обходится намного дороже: "резистентники" вызывали скорую помощь и отправлялись на лечение в стационар в 2,5 раза чаще по сравнению с пациентами с контролируемыми формами недуга.

Проблему усугубляют трудности диагностики и маршрутизации. Главный врач Областного кардиодиспансера, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Астраханской области Мария Киселева отметила, что путь пациента к правильному диагнозу зачастую оказывается неоправданно долгим.

«Для пациента это превращается в очень трудный, тяжелый путь до постановки правильного диагноза, а следовательно, до начала специфической терапии или выбора методики лечения. Но пока пациент находится в процессе диагностического поиска и не получает адекватную терапию, это приводит к дополнительным вызовам скорой помощи, повторным обращениям в медицинские организации и увеличению нагрузки на систему здравоохранения», — подчеркнула доктор Киселева.

Одна из самых тяжелых ситуаций — сочетание резистентной гипертонии с хронической болезнью почек. Заместитель гендиректора по работе с регионами НМИЦ имени Алмазова, начальник управления по реализации федеральных проектов Надежда Звартау обратила внимание, что среди пациентов с хронической болезнью почек трудности с достижением целевых показателей артериального давления возникают как минимум у 30% больных. По ее мнению, такие пациенты — одна из наиболее обоснованных групп для расширения программы лекарственного обеспечения.

«Именно в этой категории можно ожидать выраженного эффекта в снижении осложнений и смертности, если обеспечить больных эффективным лечением», — подчеркнула доктор Звартау.

Сейчас пациенты вынуждены обеспечивать себя сами, но беда в том, что лечение требуется пожизненное, а препараты дорогие. Профессор Палеев пояснил:

«Когда мы переходим в категорию пациентов с резистентной артериальной гипертензией, мы используем препараты четвертой линии, а эти препараты уже достаточно дорогие».

По данным исследования, резистентная артериальная гипертония связана с существенно более высокой финансовой нагрузкой: почти половина пациентов тратит на терапию более 1500 рублей в месяц, а почти каждый пятый — свыше 3000 рублей, тогда как при контролируемом заболевании такие расходы значительно ниже. При этом сама артериальная гипертензия в большинстве случаев не служит основанием для льготного лекарственного обеспечения, и в результате у 59,5% пациентов с резистентной формой расходы на лекарства превышают 10% семейного бюджета, что подчеркивает выраженное экономическое бремя заболевания.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв в разговоре с "Российской газетой" пояснил, что результаты исследования однозначно говорят, что надо менять подходы к помощи этой когорте.

«Наш опрос выявил серьезные проблемы в доступности и качестве медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией, особенно с резистентным течением. Люди с таким диагнозом часто оказываются перед выбором: покупать жизненно необходимые препараты или экономить на собственном здоровье просто потому, что не хватает денег. Мы предлагаем решить эту проблему за счет расширения льготного лекарственного обеспечения для этой социально значимой когорты пациентов».

По оценкам экспертов, численность пациентов с сочетанием резистентной артериальной гипертензии и ХБП составляет около 235 тысяч человек. Расчеты показывают, что расширение программы лекарственного обеспечения для этой группы потребует порядка 6,8 млрд рублей дополнительного финансирования в год и может позволить сохранить до 4700 жизней ежегодно за счет предотвращения инфарктов и инсультов.

Сейчас в ВСП готовят новую дорожную карту по совершенствованию помощи людям с артериальной гипертензией. Результаты исследования и предложения экспертов будут учтены при подготовке обновленного документа.