Ученый предупредил о «скрытом ударе» погоды, который приходит с опозданием

При смене погоды в месте постоянного проживания у некоторых людей могут возникнуть головная боль, слабость и скачки давления. При этом симптомы своеобразной «невыездной» акклиматизации могут появиться не в разгар жары или резкого похолодания, а спустя несколько дней. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинских наук, научный консультант Научно-образовательного центра прикладных химических и биологических исследований Пермского Политеха Сергей Солодников.

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По словам специалиста, акклиматизация возникает не только во время путешествий. Организм вынужден адаптироваться и к резким изменениям температуры, влажности и атмосферного давления в родном городе. В этот период он тратит значительные ресурсы, чтобы сохранить постоянство внутренней среды: в жару усиливает потоотделение и расширяет сосуды, а в холод — сужает их, уменьшая потерю тепла.

Наиболее тяжелый этап часто начинается уже после того, как экстремальная погода заканчивается. Организм переходит к восстановлению после пережитого стресса, и именно в этот момент могут появиться слабость, головная боль, тошнота, скачки артериального давления и учащенное сердцебиение.

Особенно тяжело этот период переносят люди с сердечно-сосудистыми, дыхательными и неврологическими заболеваниями. Из-за ослабленных компенсаторных механизмов их организм реагирует с задержкой — уже тогда, когда температура на улице стала комфортной.

Эксперт предупреждает, что такие симптомы нередко принимают за обычную усталость.

«Первые признаки этого процесса — не физические, а поведенческие, которые сложнее всего распознать, потому что сам человек их часто не замечает. Тревогу, раздражительность, растерянность первыми видят окружающие, тогда как физические симптомы приходят позже», — объяснил эксперт.

Если недомогание сохраняется несколько дней, ученый советует облегчить физические нагрузки, больше отдыхать, соблюдать питьевой режим и отказаться от алкоголя. Не рекомендуется также самостоятельно принимать растительные адаптогены — женьшень, лимонник или родиолу.