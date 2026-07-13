Почему онкологи называют базалиому «добрым» раком

Базалиому или базальноклеточный рак кожи часто называют «добрым» из-за медленного темпа роста. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог клиники «Наше Здоровье» Ольга Фролова.

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«У этой опухоли есть два клинически значимых свойства, которые дали ей репутацию "доброй". Первое — крайне медленный темп роста: пациент, как правило, успевает заметить изменения на коже и обратиться за медицинской помощью до того, как процесс зайдет далеко. Второе — казуистически редкое метастазирование. Случаи отдаленных метастазов описаны в литературе, однако носят единичный характер», — заявила врач.

При этом Фролова отметила, что это наиболее распространенная злокачественная опухоль среди новообразований головы и шеи. Локально она ведет себя агрессивно: инфильтрирует и разрушает окружающие ткани, при длительном существовании способна прорастать в мышцы, хрящи и кости.

«Медленный темп роста не отменяет локальной агрессивности: чем дольше опухоль существует без лечения, тем обширнее зона поражения. Базалиома может возникнуть на любом участке кожи тела, за исключением красной каймы губ. Тем не менее чаще всего ее диагностируют на коже лица, шеи и волосистой части головы — зонах, где последствия запущенного процесса затрагивают и функцию, и внешний вид», — объяснила эксперт.

Врач отметила, что исторически базалиому считали возрастной патологией: до 50 лет она практически не встречалась. Онколог заявила, что сегодня возрастной порог снизился — опухоль диагностируют и у тридцатилетних пациентов, хотя пик заболеваемости по-прежнему приходится на старшие возрастные группы.

«Основная причина развития базалиомы — накопленный за годы ущерб от систематических солнечных ожогов. Разница принципиальная: загорать — не вредно, вредно обгорать», — подчеркнула эксперт.

Она отдельно выделила солярии как источник искусственного ультрафиолетового излучения. Фролова отметила, что при строгом соблюдении рекомендаций (защитные очки, ограничение длительности сеанса, применение солнцезащитных средств) умеренное посещение соляриев ассоциируется с минимальным онкологическим риском.