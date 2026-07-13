Озвучено идеальное артериальное давление для здоровья сердца

Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо контролировать артериальное давление, заявил кардиолог Хосе Абельян. В разговоре с изданием El Tiempo он раскрыл цифры на тонометре, к которым нужно стремиться абсолютно каждому человеку.

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«У людей с идеально здоровым сердцем артериальное давление ниже 120 на 80», — утверждает Абельян.

По его словам, о гипертонии речь идет, когда данный показатель составляет 140 на 90 и выше.

Несмотря на это, при артериальном давлении от 120 на 80 уже увеличивается риск развития заболеваний сердца и сосудов, предупредил врач. При этом важно правильно пользоваться тонометром, чтобы результаты не искажались. Так, измерить артериальное давление нужно несколько раз. Первый результат не учитывается, а усредненное значение последующих цифр и станет достоверным показателем, пояснил Абельян.

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