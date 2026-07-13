Как распознать базалиому кожи

Онколог Фролова: базалиома кожи не имеет единого внешнего облика
Базалиому кожи сложно сразу распознать из-за того, что у нее нет единого внешнего облика. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог клиники «Наше Здоровье» Ольга Фролова.
«Базалиома кожи не имеет единого внешнего облика, что нередко затрудняет ее своевременное распознавание. Чаще всего она манифестирует как медленно увеличивающееся пятно с эрозией в центре — поверхностным дефектом, который периодически кровоточит при контакте», — заявила врач.
Она объяснила, что сосуды опухоли структурно неполноценны и легко травмируются, поэтому пораженный участок периодически кровоточит и покрывается корочкой.
По словам онколога, поверхностный слой кажется пациенту заживающим, однако опухоль продолжает расти в глубину. Воспалительные процессы купируются, тогда как опухолевый рост остается устойчивым.
«Базальноклеточный рак кожи имеет несколько клинических форм: поверхностная форма выглядит как плоское пятно без уплотнения, которое медленно увеличивается в диаметре. Экзофитная форма возвышается над поверхностью кожи и напоминает узел на ножке — пациент регулярно ее травмирует. Склеродермоподобная форма внешне схожа с рубцом: округлое или неправильной формы уплотнение», — заявила Фролова.
Эксперт рассказала, что первичный осмотр при подозрении на базалиому проводит врач-дерматолог или онколог. Специалист оценивает характер образования визуально и с помощью дерматоскопии, при необходимости назначает дополнительные исследования.
«Стандартный диагностический минимум включает УЗИ — для оценки глубины и распространенности опухоли — и гистологическое исследование, которое подтверждает диагноз и определяет тип опухоли. Именно гистологическое исследование, а не клиническая картина, служит окончательным основанием для выбора метода лечения. Дополнительно могут назначаться общий анализ крови и биохимический анализ крови — в зависимости от объема планируемого лечения», — поделилась врач.