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Онколог Фролова: базалиома кожи не имеет единого внешнего облика

Газета.Ru

Базалиому кожи сложно сразу распознать из-за того, что у нее нет единого внешнего облика. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог клиники «Наше Здоровье» Ольга Фролова.

Как распознать базалиому кожи
© Magnific
«Базалиома кожи не имеет единого внешнего облика, что нередко затрудняет ее своевременное распознавание. Чаще всего она манифестирует как медленно увеличивающееся пятно с эрозией в центре — поверхностным дефектом, который периодически кровоточит при контакте», — заявила врач.

Она объяснила, что сосуды опухоли структурно неполноценны и легко травмируются, поэтому пораженный участок периодически кровоточит и покрывается корочкой.

По словам онколога, поверхностный слой кажется пациенту заживающим, однако опухоль продолжает расти в глубину. Воспалительные процессы купируются, тогда как опухолевый рост остается устойчивым.

«Базальноклеточный рак кожи имеет несколько клинических форм: поверхностная форма выглядит как плоское пятно без уплотнения, которое медленно увеличивается в диаметре. Экзофитная форма возвышается над поверхностью кожи и напоминает узел на ножке — пациент регулярно ее травмирует. Склеродермоподобная форма внешне схожа с рубцом: округлое или неправильной формы уплотнение», — заявила Фролова.

Эксперт рассказала, что первичный осмотр при подозрении на базалиому проводит врач-дерматолог или онколог. Специалист оценивает характер образования визуально и с помощью дерматоскопии, при необходимости назначает дополнительные исследования.

«Стандартный диагностический минимум включает УЗИ — для оценки глубины и распространенности опухоли — и гистологическое исследование, которое подтверждает диагноз и определяет тип опухоли. Именно гистологическое исследование, а не клиническая картина, служит окончательным основанием для выбора метода лечения. Дополнительно могут назначаться общий анализ крови и биохимический анализ крови — в зависимости от объема планируемого лечения», — поделилась врач.