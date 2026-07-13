Как распознать базалиому кожи

Базалиому кожи сложно сразу распознать из-за того, что у нее нет единого внешнего облика. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог клиники «Наше Здоровье» Ольга Фролова.

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«Базалиома кожи не имеет единого внешнего облика, что нередко затрудняет ее своевременное распознавание. Чаще всего она манифестирует как медленно увеличивающееся пятно с эрозией в центре — поверхностным дефектом, который периодически кровоточит при контакте», — заявила врач.

Она объяснила, что сосуды опухоли структурно неполноценны и легко травмируются, поэтому пораженный участок периодически кровоточит и покрывается корочкой.

По словам онколога, поверхностный слой кажется пациенту заживающим, однако опухоль продолжает расти в глубину. Воспалительные процессы купируются, тогда как опухолевый рост остается устойчивым.

«Базальноклеточный рак кожи имеет несколько клинических форм: поверхностная форма выглядит как плоское пятно без уплотнения, которое медленно увеличивается в диаметре. Экзофитная форма возвышается над поверхностью кожи и напоминает узел на ножке — пациент регулярно ее травмирует. Склеродермоподобная форма внешне схожа с рубцом: округлое или неправильной формы уплотнение», — заявила Фролова.

Эксперт рассказала, что первичный осмотр при подозрении на базалиому проводит врач-дерматолог или онколог. Специалист оценивает характер образования визуально и с помощью дерматоскопии, при необходимости назначает дополнительные исследования.