Онколог рассказал, можно ли лечить базалиому кожи без операции

Базалиому можно лечить без операции. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог клиники «Наше Здоровье» Ольга Фролова.

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«Метод подбирает врач индивидуально в зависимости от локализации, размера и формы опухоли, а также от состояния пациента», — заявила эксперт.

Фролова рассказала, что классическим подходом является хирургическое иссечение. Однако, как заявила врач, альтернативой может быть близкофокусная рентгенотерапия.

«Этот метод лечения базалиомы лучевым воздействием сопоставим по эффективности с хирургическим лечением и при корректном применении позволяет добиться радикального излечения. Главный его минус — необходимость курса процедур (от 5 до 15–18 сеансов) и невозможность повторной обработки той же зоны при рецидиве опухоли», — объяснила специалист.

Еще один вариант, по словам онколога, — фотодинамическая терапия (ФДТ).

«По эффективности она не уступает ни хирургии, ни лучевому воздействию и при этом дает отличный косметический результат: формируются мягкие гладкие рубцы, либо не требующие коррекции, либо легко поддающиеся косметологической обработке. ФДТ может применяться при опухолях различных размеров, в том числе при больших. Для новообразований на лице это весомый аргумент в пользу такого выбора», — рассказала Фролова.

Врач подчеркнула, что появление базалиомы на одном участке не исключает возникновения новой самостоятельной опухоли на другом. Она отметила, что каждая новая опухоль независима. Эксперт заявила, что пациентам с установленным диагнозом показано регулярное наблюдение у онколога или дерматолога.