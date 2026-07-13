Онколог рассказал, можно ли лечить базалиому кожи без операции

Онколог Фролова заявила, что базалиому кожи можно лечить без операции
Базалиому можно лечить без операции. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог клиники «Наше Здоровье» Ольга Фролова.
«Метод подбирает врач индивидуально в зависимости от локализации, размера и формы опухоли, а также от состояния пациента», — заявила эксперт.
Фролова рассказала, что классическим подходом является хирургическое иссечение. Однако, как заявила врач, альтернативой может быть близкофокусная рентгенотерапия.
«Этот метод лечения базалиомы лучевым воздействием сопоставим по эффективности с хирургическим лечением и при корректном применении позволяет добиться радикального излечения. Главный его минус — необходимость курса процедур (от 5 до 15–18 сеансов) и невозможность повторной обработки той же зоны при рецидиве опухоли», — объяснила специалист.
Еще один вариант, по словам онколога, — фотодинамическая терапия (ФДТ).
«По эффективности она не уступает ни хирургии, ни лучевому воздействию и при этом дает отличный косметический результат: формируются мягкие гладкие рубцы, либо не требующие коррекции, либо легко поддающиеся косметологической обработке. ФДТ может применяться при опухолях различных размеров, в том числе при больших. Для новообразований на лице это весомый аргумент в пользу такого выбора», — рассказала Фролова.
Врач подчеркнула, что появление базалиомы на одном участке не исключает возникновения новой самостоятельной опухоли на другом. Она отметила, что каждая новая опухоль независима. Эксперт заявила, что пациентам с установленным диагнозом показано регулярное наблюдение у онколога или дерматолога.
«После лечения зона воздействия в первый сезон требует защиты от прямого солнца. Рубцовая ткань может оставаться несколько светлее окружающей кожи, однако при отсутствии рецидива это корректируется косметологически», — заключила специалист.