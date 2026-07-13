Эксперт призвал выбирать в аптеках воспроизведенные препараты

Для экономии денег в аптеке следует приобретать воспроизведенные препараты. Об этом рассказал директор по связям с общественностью группы «Озон Фармацевтика» Роман Гришин.

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По словам эксперта, такие лекарства часто стоят дешевле оригинальных, однако это не говорит о более низком качестве производства.

Он объяснил, что цена оригинальных препаратов складывается из расходов на разработку, клинических исследований и продвижения.

После окончания срока действия патента другие компании получают право выпускать воспроизведенные препараты, которые должны пройти проверку.

Кроме того, перед выходом на рынок такие препараты должны подтвердить биоэквивалентность оригиналу. Это означает, что они содержат то же действующее вещество, дозировку и форму выпуска.

«Между оригинальными и воспроизведенными препаратами не может быть градации "лучше/хуже" — оба варианта легальны и безопасны», — цитирует специалиста Life.ru.

С 1 июля в некоторых российских регионах также вступили в силу новые правила покупки лекарств — теперь для приобретения препаратов не нужен рецепт из поликлиники.

Помимо этого, 6 февраля Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-порталов, которые содержат информацию о продаже запрещенных биоактивных добавок.