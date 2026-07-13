Нейрохирурги удалили подростку огромную опухоль мозга

В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля поступил пациент, который жаловался на внезапные бесконтрольные судорожные приступы. Врачи диагностировали у подростка новообразование лобно-теменной области размером почти с ладонь. Было принято решение о срочном оперативном вмешательстве. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

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«Доброкачественное новообразование размером 6 на 9 сантиметров развивалось из твердой мозговой оболочки и успело прорасти в венозный синус. Опухоль оказалась не только большой, но и очень плотной, по консистенции как подошва кроссовка, примерно такая же твердая и упругая. Она прорастала через твердую мозговую оболочку на всю ширину», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Операцию проводили при помощи нейрохирургического микроскопа. Врачи аккуратно избавились от новообразования, а затем выполнили пластику дефекта твердой мозговой оболочки, а собственную кость черепа поставили на место. Оперативное вмешательство прошло успешно, уже через сутки пациент самостоятельно передвигался по отделению без слабости и головокружения.