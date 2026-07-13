Медики сохранили репродуктивное здоровье женщине с крупной миомой

Врачи Владивостокской клинической больницы № 1 сохранили пациентке с крупной миомой возможность стать мамой. Они выполнили сложную операцию, удалив опухоль, сообщает минздрав Приморья.

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34-летняя женщина долгое время пыталась забеременеть. Она проходила обследования и лечение в различных медицинских учреждениях страны, в некоторых местах ей предлагали радикальное лечение с удалением матки. Приморские врачи после консилиума решили выполнить операцию, сохранив этот орган.

«Операция была технически очень сложной: крупная миома практически окружала матку, поэтому требовалась максимально точная и аккуратная работа. Благодаря слаженной работе команды нам удалось успешно выполнить вмешательство и сохранить репродуктивную функцию», — рассказала исполняющая обязанности заведующей гинекологическим отделением Умида Хамроева.

Операция, выполненная лапароскопическим методом, прошла успешно. Пациентка уже находится дома и восстанавливается после операции.