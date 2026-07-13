Врач рассказал, какой цвет глаз подвержен катаракте сильнее из-за солнца

С приходом яркого солнца нагрузка на глаза резко возрастает. Ультрафиолетовое излучение (УФ), которое действует на ткани глаза как хронический повреждающий фактор, может быстрее приводить к развитию катаракты у людей со светлыми глазами, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелика Казанцева.

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«УФ-лучи запускают образование свободных радикалов — активных молекул, повреждающих клеточные структуры. В результате страдают белки хрусталика, клетки роговицы и сетчатки. Это не мгновенный эффект, а накопительный процесс. Роговица принимает на себя основную долю UVB-излучения. При избыточной нагрузке развивается фотокератит — состояние, аналогичное солнечному ожогу кожи. Характерно отсроченное проявление: через несколько часов возникают резь, слезотечение, светобоязнь, ощущение "песка" в глазах. UVA-лучи проникают глубже и постепенно изменяют структуру белков хрусталика. Со временем это приводит к их уплотнению и помутнению — формируется катаракта. Риск напрямую связан с длительностью и интенсивностью воздействия», — объяснила доктор.

Хроническое воздействие ультрафиолета считается одним из ключевых факторов раннего помутнения хрусталика, особенно у людей, часто находящихся на открытом солнце.

«В группу повышенного риска входят дети (более прозрачный хрусталик пропускает больше УФ), люди после офтальмологических операций, обладатели светлой радужки, те, кто проводит много времени на улице. Чтобы не допустить развития катаракты и возникновения других проблем, лучше ходить в солнцезащитных очках. Качественные линзы блокируют до 99–100% UVA и UVB, а вот простое затемнение без УФ-фильтра может быть опаснее его отсутствия: зрачок расширяется, и в глаз попадает больше вредного излучения», — заключила доктор.

При покупке очков важно обратить внимание на наличие маркировки UV400, качество линз (без искажений и дефектов) и достаточный размер оправы для боковой защиты. Регулярная защита глаз — это не профилактика «на всякий случай», а способ снизить накопительный риск серьезных офтальмологических заболеваний.