Пациентке удалили кисту в сердце размером с голову младенца

Врачи Республиканского клинико-диагностического центра провели сложную операцию по удалению огромной кисты перикарда.

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Как сообщает Минздрав Удмуртии, 60-летняя пациентка жаловалась на боли в груди и одышку. Компьютерная томография выявила у неё целомическую кисту диаметром до 15 см — заполненное жидкостью образование сдавливало правые отделы сердца и легкое.

Операцию провела бригада под руководством сердечно-сосудистых хирургов Максима Корнильева и Владислава Рыкова при участии анестезиолога-реаниматолога Ильяса Хазиева. Иссечение прошло успешно, состояние пациентки удовлетворительное.