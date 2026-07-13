Мишустин: в России продолжится создание передовых лекарств

Утвержденный правительством план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения предусматривает, в частности, создание передовых лекарств, внедрение во врачебную практику современных подходов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

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