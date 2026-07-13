Мишустин: в России продолжится создание передовых лекарств

Утвержденный правительством план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения предусматривает, в частности, создание передовых лекарств, внедрение во врачебную практику современных подходов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
«Предусмотрено дальнейшее обновление инфраструктуры здравоохранения, создание передовых лекарств. Продолжается также внедрение современных методик, подходов во врачебную практику и расширение применения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Особое внимание при подготовке дорожной карты уделили и вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, формированию системы медицины здорового долголетия», — отметил он, говоря о содержании документа.