Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
«Правительство утвердило план мероприятий по реализации в нашей стране стратегии здравоохранения, которая была утверждена президентом», — сказал он.
Документ тесно увязан с показателями профильной государственной программы и с показателями национальных проектов. Это обеспечивает комплексную работу по повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан всех возрастов, отметил глава кабмина.
«Просьба держать на личном контроле развитие всей системы здравоохранения по стране. Важно, чтобы в каждом регионе были созданы условия высокого качества, одинаковые, а у врачей чтобы было все для эффективного лечения пациентов, в том числе и в самых сложных случаях», — обратился Мишустин к вице-премьеру Татьяне Голиковой, заслушав доклад по данной теме.