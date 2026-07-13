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Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения

ТАСС

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения
© РИА Новости
«Правительство утвердило план мероприятий по реализации в нашей стране стратегии здравоохранения, которая была утверждена президентом», — сказал он.

Документ тесно увязан с показателями профильной государственной программы и с показателями национальных проектов. Это обеспечивает комплексную работу по повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан всех возрастов, отметил глава кабмина.

«Просьба держать на личном контроле развитие всей системы здравоохранения по стране. Важно, чтобы в каждом регионе были созданы условия высокого качества, одинаковые, а у врачей чтобы было все для эффективного лечения пациентов, в том числе и в самых сложных случаях», — обратился Мишустин к вице-премьеру Татьяне Голиковой, заслушав доклад по данной теме.