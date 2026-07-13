Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

© РИА Новости

«Правительство утвердило план мероприятий по реализации в нашей стране стратегии здравоохранения, которая была утверждена президентом», — сказал он.

Документ тесно увязан с показателями профильной государственной программы и с показателями национальных проектов. Это обеспечивает комплексную работу по повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан всех возрастов, отметил глава кабмина.