Женщинам перечислили симптомы аллергии на сперму

У некоторых женщин может встречаться аллергия на сперму, утверждает гинеколог Татьяна Илюхина. В своем Telegram-канале она перечислила симптомы этого заболевания.

По словам Илюхиной, симптомы аллергии на сперму обычно возникают в первые 30 минут после секса. Заподозрить ее, написала доктор, можно по следующим признакам: жжение, зуд, отек вульвы и влагалища.

Помимо локальных симптомов заболевания, продолжила она, существуют еще и системные. Среди них специалистка выделила крапивницу, заложенность носа и чихание, а в тяжелых случаях — отек гортани и падение артериального давления.

«И есть один ключевой признак: все это полностью исчезает, если использовать презерватив», — добавила она.

Ранее сексолог Кортни Бойер рассказала о пользе засосов. Таким способом, считает она, можно разнообразить сексуальную жизнь.