Врач Водовозов: при солнечном ожоге нужно отвести избыточное тепло

Различные народные средства, в числе которых сметана и кефир, не только не помогают при получении солнечного ожога, но и усугубляют этот процесс. Об этом в разговоре с радио Sputnik предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. "Важно не закрывать ожог какой-то пленкой, а если мы говорим, например, о каких-то жирных мазях, кремах, сметане, кефире и т.д., это все создает такую пленку, своеобразный парник", — объяснил специалист. По его словам, при солнечном ожоге в первую очередь необходимо отвести избыточное тепло и охладить кожу, например, с помощью прохладного душа. После этого стоит нанести антигистаминный гель. При выраженном покраснении и воспалении рекомендуется принимать противовоспалительные средства или парацетамол. Врач добавил, что если получен ожог второй степени, который сопровождается волдырями, необходимо обратиться за помощью к врачу. При этом важно самостоятельно не прокалывать и не срезать пузыри, поскольку они могут инфицироваться. При необходимости обработку должен проводить специалист в стерильных условиях. Помимо этого, эксперт призвал не откладывать обращение за медицинской помощью при высокой температуре, особенно если она приближается к 40 градусам, а также при нарушении сознания и большой площади поражения. Особенно осмотр врача необходим детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и ослабленным взрослым. Провизор аптеки "Столички" Ольга Коркина до этого предупредила в беседе с "Газетой.Ru", что мази с тетрациклиновыми антибиотиками, некоторые противогрибковые препараты и нестероидные противовоспалительные гели с кетопрофеном могут повысить чувствительность кожи к солнечным лучам, провоцируя покраснение и ожоги. Она подчеркнула, что такой эффект называется фотосенсибилизацией.