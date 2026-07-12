На какую болезнь может указывать покраснение кожи

Покраснение кожи, шелушение и зуд на лице после пребывания на солнце — не всегда безобидная аллергия. Врач лабораторной диагностики Артур Шафеев в беседе с NEWS.ru предупредил, что такие симптомы могут указывать на системную красную волчанку — серьёзное аутоиммунное заболевание.

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Классический признак волчанки — эритематозная сыпь на скулах и спинке носа, напоминающая бабочку. Она сопровождается шелушением и слабым зудом. В отличие от солнечной аллергии, которая сильно зудит и проходит бесследно, волчаночная сыпь может оставлять рубцы или белые пятна.

Кожные проявления — не единственный тревожный сигнал. Шафеев отметил, что о волчанке также говорят длительная усталость, субфебрильная температура, боли и утренняя скованность в суставах. Если эти симптомы сохраняются, следует обратиться к терапевту, дерматологу или ревматологу.

Для подтверждения диагноза требуется лабораторная диагностика: анализ на антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к двуспиральной ДНК, анти-Ro/SSA и анти-La/SSB, а также общий и биохимический анализы крови и мочи.