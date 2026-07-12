С чем связана большая доля россиян с «болезнями-всадниками»

Большая доля россиян с "болезнями-всадниками" (заболевания кардиологического, онкологического и эндокринологического профиля) связана с улучшением диагностики. Об этом заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что порядка 37% взрослых россиян страдают так называемыми "болезнями-всадниками", к которым относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания.

"У нас сейчас диагностика лучше стала. И не потому, что она стала лучше, а потому, что мы создали механизм - уже почти более 40 лет мы внедряем систему ОМС", - сказал Онищенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что с учетом целевого показателя продолжительности жизни, такой процент велик. Однако система ОМС опережает бывшие страны СНГ и Америку, потому что там платная медицина, нацеленная на заработок денег.