Дерматолог развеял популярный миф о жирной коже

Правда ли, что жирная кожа не нуждается в увлажнении: разрушаем главный бьюти-стереотип
Стереотип «жирной коже не нужно увлажнение» кажется логичным. Ведь такая кожа уже содержит много себума, значит дополнительная влага ей не требуется. На практике же, это ведет к ошибкам в уходе и может усугублять проблемы. Врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская помогла разобраться, почему себум не равно увлажнение, какие процессы лежат в основе этого, и как правильно подбирать уход для жирной и комбинированной кожи.
Себум — это липидный секрет сальных желез, состоящий из триглицеридов, сквалена и свободных жирных кислот. Его роль — смазывать и защищать поверхность кожи, помогать удерживать влагу. Однако себум сам по себе не обеспечивает водный баланс эпидермиса. Гидратация кожи зависит от способности рогового слоя удерживать воду.
«Ключи здесь: натуральный увлажняющий фактор (NMF), липидный барьер рогового слоя (церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты) и структура корнеоцитов. Если эти компоненты нарушены, кожа теряет воду, независимо от количества себума», — уточняет эксперт.
Почему отсутствие увлажнения вредно, даже если кожа жирная?
Компенсаторное повышение себума. При трансэпидермальной потере воды кожа может реагировать повышением продукции кожного сала.
Гиперкератоз и закупорка пор. Нехватка влаги стимулирует усиленное размножение роговых клеток, что повышает вязкость себума и способствует образованию комедонов.
Воспаление и барьерная дисфункция. Нехватка влаги ослабляет барьер, повышая проникновение раздражителей и микробных агентов, что увеличивает риск воспалительных акне.
Ускоренное старение. Хроническая дегидратация провоцирует появление тонких морщин, ухудшение эластичности кожи и дискомфорт.
Как правильно увлажнять жирную кожу
1. Восстановление и щадящее поддержание барьера
Цель — не «зажирить» кожу, а поддержать водный баланс и структуру липидного матрикса рогового слоя. Ищем ингредиенты: керамиды, холестерин, ниацинамид для регуляции липидогенеза и усиления барьерной функции.
2. Выбираем легкие флюиды и эмульсии с низкой комедогенностью
Силиконы (диметикон) в небольших концентрациях можно использовать. От тяжелых масел и плотных кремов зачастую лучше отказаться.
3. Используем гидратанты
Гиалуроновая кислота увлажняет без утяжеления. Глицерин — золотой стандарт для увеличения водосодержания рогового слоя. Пантенол успокаивает и поддерживает регенерацию.
4. Регуляция себума и ороговения
Комбинируйте увлажняющие средства с мягкими эксфолиантами (AHA, BHA кислоты), ретинол (осторожно!) и ниацинамид для уменьшения гиперкератоза и контроля липидной секреции.
5. Антибактериальная и противовоспалительная поддержка
Для склонной к воспалениям кожи включайте ингредиенты с доказанным антибактериальным действием: бензоил пероксид, азелаиновая кислота, салициловая кислота.
Как подбирать средства для жирной и комбинированной кожи: чек-лист
- Текстура: легкая (эмульсия, гель, флюид).
- Состав увлажняющих средств: глицерин, ниацинамид, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, керамиды.
- Отсутствие комедогенных масел: избегать лауриновой и миристиновой кислот, триглицеридов, кокосового масла в чистом виде.
- Дополнительно ищем: матирующие компоненты (силика, ниацинамид), мягкие себостатические вещества (цинк), успокаивающие агенты.
- SPF: подходящей для жирной кожи (флюиды минеральные с некомедогенными формулами).
Ошибки в уходе
- Полный отказ от кремов: используется только очищение.
- Злоупотребление спиртосодержащими средствами.
- Частое умывание (3–5 раз в день).
- Игнорирование восстановления после активов (кислоты, ретинол, пилинги).
- Использование «агрессивного матирования»
- Использование только кислот без базового увлажнения.
«Это самая популярная ошибка, которая практически гарантированно ведет к хроническому раздражению и ухудшению состояния кожи», — подчеркивает врач.
На уровень гидратации жирной кожи также влияют:
- кондиционированный воздух,
- отопление,
- ультрафиолет,
- частое использование кислот и ретиноидов.
«Даже летом жирная кожа может быть обезвоженной! Особенно при активном солнце и использовании SPF с матирующим эффектом», — предупреждает Наталья.
Маркеры дегидратации (на что стоит обращать внимание)
- Ощущение стянутости после умывания.
- Мелкое шелушение кожи.
- Повышенная чувствительность кожи.
Конечно, жирную кожу необходимо увлажнять. Более того, часто она нуждается в увлажнении даже больше, чем сухая, из-за хронического агрессивного ухода. Правильно подобранные средства снижают жирность кожи, уменьшают выраженность акне, повышают толерантность к активным компонентам, сохраняя молодость и красоту.