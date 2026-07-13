Дерматолог развеял популярный миф о жирной коже

Стереотип «жирной коже не нужно увлажнение» кажется логичным. Ведь такая кожа уже содержит много себума, значит дополнительная влага ей не требуется. На практике же, это ведет к ошибкам в уходе и может усугублять проблемы. Врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская помогла разобраться, почему себум не равно увлажнение, какие процессы лежат в основе этого, и как правильно подбирать уход для жирной и комбинированной кожи.

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Себум — это липидный секрет сальных желез, состоящий из триглицеридов, сквалена и свободных жирных кислот. Его роль — смазывать и защищать поверхность кожи, помогать удерживать влагу. Однако себум сам по себе не обеспечивает водный баланс эпидермиса. Гидратация кожи зависит от способности рогового слоя удерживать воду.

«Ключи здесь: натуральный увлажняющий фактор (NMF), липидный барьер рогового слоя (церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты) и структура корнеоцитов. Если эти компоненты нарушены, кожа теряет воду, независимо от количества себума», — уточняет эксперт.

Почему отсутствие увлажнения вредно, даже если кожа жирная?

Компенсаторное повышение себума. При трансэпидермальной потере воды кожа может реагировать повышением продукции кожного сала.

Гиперкератоз и закупорка пор. Нехватка влаги стимулирует усиленное размножение роговых клеток, что повышает вязкость себума и способствует образованию комедонов.

Воспаление и барьерная дисфункция. Нехватка влаги ослабляет барьер, повышая проникновение раздражителей и микробных агентов, что увеличивает риск воспалительных акне.

Ускоренное старение. Хроническая дегидратация провоцирует появление тонких морщин, ухудшение эластичности кожи и дискомфорт.

Как правильно увлажнять жирную кожу

1. Восстановление и щадящее поддержание барьера

Цель — не «зажирить» кожу, а поддержать водный баланс и структуру липидного матрикса рогового слоя. Ищем ингредиенты: керамиды, холестерин, ниацинамид для регуляции липидогенеза и усиления барьерной функции.

2. Выбираем легкие флюиды и эмульсии с низкой комедогенностью

Силиконы (диметикон) в небольших концентрациях можно использовать. От тяжелых масел и плотных кремов зачастую лучше отказаться.

3. Используем гидратанты

Гиалуроновая кислота увлажняет без утяжеления. Глицерин — золотой стандарт для увеличения водосодержания рогового слоя. Пантенол успокаивает и поддерживает регенерацию.

4. Регуляция себума и ороговения

Комбинируйте увлажняющие средства с мягкими эксфолиантами (AHA, BHA кислоты), ретинол (осторожно!) и ниацинамид для уменьшения гиперкератоза и контроля липидной секреции.

5. Антибактериальная и противовоспалительная поддержка

Для склонной к воспалениям кожи включайте ингредиенты с доказанным антибактериальным действием: бензоил пероксид, азелаиновая кислота, салициловая кислота.

Как подбирать средства для жирной и комбинированной кожи: чек-лист

Текстура: легкая (эмульсия, гель, флюид).

легкая (эмульсия, гель, флюид). Состав увлажняющих средств: глицерин, ниацинамид, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, керамиды.

глицерин, ниацинамид, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, керамиды. Отсутствие комедогенных масел: избегать лауриновой и миристиновой кислот, триглицеридов, кокосового масла в чистом виде.

избегать лауриновой и миристиновой кислот, триглицеридов, кокосового масла в чистом виде. Дополнительно ищем: матирующие компоненты (силика, ниацинамид), мягкие себостатические вещества (цинк), успокаивающие агенты.

матирующие компоненты (силика, ниацинамид), мягкие себостатические вещества (цинк), успокаивающие агенты. SPF: подходящей для жирной кожи (флюиды минеральные с некомедогенными формулами).

Ошибки в уходе

Полный отказ от кремов: используется только очищение.

Злоупотребление спиртосодержащими средствами.

Частое умывание (3–5 раз в день).

Игнорирование восстановления после активов (кислоты, ретинол, пилинги).

Использование «агрессивного матирования»

Использование только кислот без базового увлажнения.

«Это самая популярная ошибка, которая практически гарантированно ведет к хроническому раздражению и ухудшению состояния кожи», — подчеркивает врач.

На уровень гидратации жирной кожи также влияют:

кондиционированный воздух,

отопление,

ультрафиолет,

частое использование кислот и ретиноидов.

«Даже летом жирная кожа может быть обезвоженной! Особенно при активном солнце и использовании SPF с матирующим эффектом», — предупреждает Наталья.

Маркеры дегидратации (на что стоит обращать внимание)

Ощущение стянутости после умывания.

Мелкое шелушение кожи.

Повышенная чувствительность кожи.

Конечно, жирную кожу необходимо увлажнять. Более того, часто она нуждается в увлажнении даже больше, чем сухая, из-за хронического агрессивного ухода. Правильно подобранные средства снижают жирность кожи, уменьшают выраженность акне, повышают толерантность к активным компонентам, сохраняя молодость и красоту.