Врач назвала причины раннего облысения у мужчин

Мужское облысение является распространенной проблемой, отметила кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, главврач Клиники здоровья им М.Я. Мудрова Мария Халдина. Его причины она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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По данным популяционных наблюдений, среди мужчин европеоидной группы примерно каждый пятый замечает первые признаки поредения волос к 20 годам, к 30 годам проблема встречается примерно у 30 процентов мужчин, к 50 — у каждого второго, а к 70 годам может затрагивать до 80 процентов мужчин, сообщила медик.

Чаще всего, по словам трихолога, речь идет об андрогенетической алопеции — облысении по мужскому типу. При этом могут появляться залысины в области лба и висков, волосы начинают редеть на макушке или развиваются оба сценария одновременно, уточнила специалист.

Врачи замечают, что за последние годы мужское облысение существенно «помолодело». Если раньше это считалось преимущественно проблемой мужчин среднего возраста, то сегодня признаки андрогенетической алопеции выявляют даже у подростков 13-17 лет. Описаны и случаи более раннего начала процесса Мария Халдина трихолог

Главная причина андрогенетической алопеции — генетическая предрасположенность, рассказала собеседница «Ленты.ру». Причем значение имеют гены, которые передаются как по отцовской, так и по материнской линии, обратила внимание медик. У людей с такой предрасположенностью, объяснила она, волосяные фолликулы чувствительны к дигидротестостерону — активной форме мужского гормона тестостерона, которая образуется в организме.

«Под действием дигидротестостерона фолликулы постепенно уменьшаются в размерах, фаза роста волоса сокращается, а фаза покоя, наоборот, удлиняется. Волосы становятся тоньше и короче, а затем могут перестать расти. Поэтому риск раннего облысения выше у тех мужчин, чьи родственники уже сталкивались с такой проблемой», — поделилась Халдина.

Генетика — не единственный фактор, приводящий к поредению волос, обозначила специалист. Заметно ускорить процесс, по ее словам, могут и внешние причины. Особенно часто это происходит, когда несколько факторов действуют одновременно, подчеркнула трихолог.

К таким факторам относятся сильный стресс, хроническое нервное напряжение, высокий уровень тревожности, нарушения сна, несбалансированное питание, увлечение фастфудом, избыток сладкого, избыточный вес и ожирение, курение и употребление алкоголя, частое и интенсивное воздействие ультрафиолета, чрезмерные спортивные нагрузки, травмирующие волосы прически. Все это может влиять на подростков и молодых мужчин, заставляя наследственную предрасположенность проявляться раньше Мария Халдина трихолог

При первых признаках поредения волос эксперт призвала обратиться к врачу-трихологу. Он проведет диагностику, оценит возможные сопутствующие факторы и подберет лечение, рассказала специалист. Чем раньше это сделать, тем выше шансы замедлить процесс, сохранить волосы или как минимум отсрочить их выраженную потерю, заключила спикер.

Ранее британский стилист Мэтью Кертис называл вызывающие облысение распространенные привычки. По мнению эксперта, ухудшить состояние волос могут тугие прически, а именно — конские хвосты, гладкие пучки и косы.