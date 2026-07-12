Россияне в 2026 году реже стали болеть конго-крымской лихорадкой

Заболеваемость конго-крымской лихорадкой в России в 2026 году оказалась ниже среднемноголетнего уровня и меньше, чем в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Количество случаев Конго-крымской лихорадки, как правило, демонстрирует сезонный характер, с пиком заболеваемости в теплое время года, когда активность клещей наиболее высока. В текущем году заболеваемость Конго-крымской лихорадкой ниже среднемноголетнего уровня и меньше, чем в 2025 году", - говорится в сообщении.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка является эндемичной для некоторых южных регионов России (Дагестан, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области). Это означает, что вирус и его переносчики постоянно циркулируют на этих территориях, пояснили в ведомстве.