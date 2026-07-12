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Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому стандарту

Газета.Ruиещё 2

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту
© РИА Новости
"Он (стандарт) отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача", — пояснил Власов.

По новым стандартам, специалист скорой помощи при ЧС должен обладать широким спектром компетенций: от проведения реанимационных мероприятий до принятия ответственных клинических решений. Помимо доставки пациента в стационар, крайне важно быстро оценить его состояние, выбрать правильную тактику действий и определить направление госпитализации согласно действующим рекомендациям.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2021 года депутаты Государственной думы восьмого созыва приняли 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения.